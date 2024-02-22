Gazze'de son durum: Can kaybı 29 bin 410'a yükseldi

İsrail'in Gazze'ye yönelik 139 gündür devam eden saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı son 10 günde 1070 artarak 29 bin 410'a yükseldi, yaralı sayısı da 69 bin 465 oldu.

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik acımasız saldırıları 139 gündür aralıksız devam ediyor. Bölgede her bir noktayı hedef alan ve çoğu kadın ve çocuk binlerce sivili katleden İsrail güçleri tepkilere aldırış etmeden insanlık suçunu sürdürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından bölgedeki son rakamlara ilişkin yapılan açıklamada, 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 410’a, yaralananların sayısının ise 69 bin 465’e yükseldiği duyuruldu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 10 günde 1070 Filistinli hayatını kaybetti.

Son 24 saatteki bilançonun da aktarıldığı açıklamada, 97 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 132 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.