ABD'li kongre üyesinde kan donduran Gazze açıklaması! O çocukları bombalayın

ABD Kongre Üyesi Andy Ogles, Gazzeli çocuklar için skandal açıklamalara imza attı. Kongre üyesinin sözleri tüm dünyada infiale neden oldu.

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İsrail, Gazze'deki katliamlarını 139 gündür sürdürürken ABD Kongre üyesi Andy Ogles'in bir vatandaşın sözleri üzerine söylediği sözler kan dondurdu. ABD Meclisi koridorlarında bir vatandaş, Ogles'e "Vergilerimle Gazze'de çocuklar bombalanıyor" isyanında bulundu. Ogles ise vatandaşa skandal sözlerle karşılık verdi.

Ogles, yanından yürüyerek isyan eden kadına, "O çocukları bombalayacaksınız. Bence hepsini öldürmeliyiz, eğer bu seni rahatlatacaksa?" cevabını verdi.

ABD'li Kongre üyesinin skandal sözlerine dair görüntüler, kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Dünyada infiale neden olan sözlere tepkiler çığ gibi büyüdü.

İsrail’de Kadının Statüsünü Geliştirme Bakanı May Golan, İsrail Meclisinde yaptığı konuşmada, ülkesinin Gazze’deki saldırılarını savundu. "Ben şahsen Gazze’nin yıkımından gurur duyuyorum." diyen Golan, "Bundan 80 yıl sonra bile her bebek torunlarına Yahudilerin yaptıklarını anlatacak." ifadelerini kullandı.

İsrail 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden saldırılarını sürdürüyor.

Can kaybı 30 bine dayandı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 313 Filistinli öldürüldü, 69 bin 333 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Hava, kara ve denizden düzenlenen saldırılar nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon Filistinli de yerinden oldu.

İsrail'in engellemeleri nedeniyle bölgeye yeteri kadar yardım da ulaştırılamıyor. Filistinliler bir taraftan İsrail saldırıları diğer taraftan da her gün daha derinleşen açlıkla mücadele ediyor.