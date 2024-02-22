Afganistan Dernekleri Başkanı belediye başkan adayı oldu!

Afganistan Dernekleri Başkanı Ezatullah Sadat, Beylikdüzü Belediye Başkanı adayı oldu, “Türkiye'de bir sürü Afgan var, çoğu kimlik alamıyor, birleşelim’’ dedi.

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Yeniçağ'da yer alan habere göre 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde Afgan uyruklu şahsın bağımsız olarak belediye başkan adayı olduğu ortaya çıktı.

Ezatullah Sadat isimli Afgan uyruklu vatandaş İstanbul Beylikdüzü’nden bağımsız olarak belediye başkan adaylığını açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden adaylığını duyuran Afganistan Dernekleri Başkanı Ezatullah Sadat “Türkiye'de bir sürü Afgan var, çoğu kimlik alamıyor, birleşelim. Bana oy verin. Tüm mülteciler birleşirsek sesimizi yükseltiriz” ifadelerini kullandı.

BBP’den milletvekili adayı oldu

Öte yandan Türk vatandaşı olarak İzzet Sadat ismini kullanan Afgan şahsın Büyük Birlik Partisi’nden 2023 yılındaki seçimlerde milletvekili adayı olduğu ortaya çıktı. İstanbul 2.bölgeden 6. sırada milletvekili adayı gösterilen şahsın aynı zamanda BBP’den ilçe başkanlığı görevi yürüttüğü de belirtildi.