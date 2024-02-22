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Aydın’da terör propagandası yapan 24 kişi yakalandı

Aydın’da terör propagandası yapan 24 kişi yakalandı

Aydın’da jandarma ekiplerince terör örgütlerine yönelik Şubat ayında gerçekleştirilen operasyonlarda terör propagandası yapan 24 şüpheli yakalandı.

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde terör ekiplerine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bu çerçevede ekipler, 1-21 Şubat 2024 tarihleri arasında il genelinde silahlı terör örgütlerine yönelik yaptığı operasyonlarda 21’i PKK/KCK, 3’ü TKP/ML olmak üzere terör örgütü propagandası yapan toplam 24 şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.

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