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Uğurcan Çakır’dan taraftarlara imzalı eldiven

Uğurcan Çakır’dan taraftarlara imzalı eldiven

Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır, Kulübün Resmi Fan Token Partneri Socios.com uygulaması üzerinden Trabzonspor Fan Token sahibi olan taraftarlara imzalı kaleci eldivenini armağan edecek.

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Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır, taraftarlara kendi kullandığı kaleci eldivenlerini imzalayarak hediye ediyor. 9,5 yıldır bordo-mavili formayı giyen başarılı file bekçisi, Trabzonspor’u iyi günde de kötü günde de destekleyen taraftarları unutmadı.

Çakır, Kulübün Resmi Fan Token Partneri Socios.com uygulaması üzerinden sadece Türkiye’deki değil, dünyanın farklı yerlerinde yaşayan bordo-mavili renklere gönül vermiş Trabzonspor Fan Token sahibi olan taraftarlara imzalı kaleci eldivenini armağan edecek.
Socios.com uygulamasını indirerek, dünyanın birçok farklı ülkesinden Trabzonspor’un bazı kararlarına katılarak oy kullanan Trabzonspor Fan Token sahibi taraftarlar, geçen sezon bordo-mavililerin stadında gerçek bir futbol maçı deneyimi yaşamış, bu sezonun başında da Nicolas Pepe’nin forma numarasını belirlemişlerdi.

"Bize Her Yer Trabzon" diyerek dünya genelinde 100’den farklı ülkeden Socios.com uygulamasını indirerek, Trabzonspor’a olan aşklarını göstermek için Trabzonspor’un Resmi Fan Tokenı Trabzonspor Fan Token alan bordo-mavili taraftarlar, takımları ile olan etkileşimlerinde de geçen sezon Roma, Atletico Madrid gibi dünyanın önde gelen kulüpleri de geride bırakmışlardı. Japonya’dan Arjantin’e, Nijerya’dan çok sayıda Avrupa ülkesine kadar on binlerce taraftar Socios.com uygulamasında, "Bize her yer Trabzon!" diyerek Trabzonspor Fan Token sahibi oldu.

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