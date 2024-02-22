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Süper Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Süper Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

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Trendyol Süper Lig'de 27. hafta heyecanı yarın, 24 Şubat Cumartesi, 25 Şubat Pazar ve 26 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu haftaki müsabakalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu.

Süper Lig'de 27. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın
20.00 Samsunspor - Çaykur Rizespor: Murat Erdoğan

24 Şubat Cumartesi
13.30 Kayserispor - MKE Ankaragücü: Turgut Doman
16.00 Gaziantep FK -RAMS Başakşehir: Ali Şansalan
19.00 Konyaspor - Hatayspor: Zorbay Küçük
19.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Cihan Aydın

25 Şubat Pazar
13.30 Sivasspor - Pendikspor: Burak Pakkan
16.00 Fatih Karagümrük - Corendon Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Trabzonspor - Adana Demirspor: Burak Şeker
19.00 İstanbulspor - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

26 Şubat Pazartesi
20.00 Galatasaray - Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen

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