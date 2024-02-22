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Sparta Prag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu

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Sparta Prag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Çekya'nın zorlu ekiplerinden Sparta Prag ile kozlarını paylaşacak. Oynanan ilk maçta Sparta Prag'ı taraftarı önünde 3-2 mağlup eden Galatasaray, rövanş maçında tur için sahaya çıkacak. Peki, Sparta Prag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Ayrıca kritik mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların muhtemel 11'i belli oldu. Galatasaray nasıl tur atlar, son 16 turunda muhtemel rakipler kimler?

Sparta Prag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Sparta Prag ile mücadele edecek. Oynanan ilk maçta taraftarı önünde 3-2 kazanarak avantajı eline alan Galatasaray bu akşam bir üst tura yükselmek için mücadele verecek. Peki, Sparta Prag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Sparta Prag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam deplasmanda Çekya'nın Sparta Prag ekibiyle karşı karşıya gelecek. Başkent Prag'daki Letna Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabaka, EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

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Sparta Prag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu

Mücadelede İngiliz hakem düdük çalacak

Karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak.

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Sparta Prag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu

Muhtemel 11

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

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