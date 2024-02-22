Sparta Prag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Sparta Prag ile mücadele edecek. Oynanan ilk maçta taraftarı önünde 3-2 kazanarak avantajı eline alan Galatasaray bu akşam bir üst tura yükselmek için mücadele verecek. Peki, Sparta Prag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?