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Bu kadarına pes dedirten olay! Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü

Bu kadarına pes dedirten olay! Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, pazarda balık satan ve amcası ile 'müşteri kapma' tartışması yaşayan 26 yaşındaki M.Ş., belindeki tabancayı çıkarıp, 4 çocuk babası 64 yaşındaki Sertif Şaşı'ya peş peşe ateşledi. Sertif Şaşı ile oğlu 36 yaşındaki Erkan Şaşı, vuruldu. Yaralanan baba-oğul ambulansla, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Amca Sertif Şaşı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan, yeğen, M.Ş. ise aranıyor.

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 'müşteri kapma' tartışmasında 26 yaşındaki M.Ş., amcası 64 yaşındaki Sertif Şaşı'yı tabanca ile öldürdü, kuzeni 36 yaşındaki Erkan Şaşı'yı ise yaraladı. Katil zanlısı yeğenin arandığı öğrenildi.

İzmir'de olay, 16 Şubat'ta saat 22.30 sıralarında Karabağlar'daki Özgür Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; M.Ş. (26), kardeşi D.Ş. (22) ile 4 çocuk babası olan amcası Sertif Şaşı'nın (64) evine gitti.

İddiaya göre, pazarda balık satan ve amcası ile 'müşteri kapma' tartışması yaşayan M.Ş., belindeki tabancayı çıkarıp, peş peşe ateşledi.

Sertif Şaşı ile oğlu Erkan Şaşı (36), kurşunların hedefi oldu. Yaralanan baba-oğul ambulansla, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sertif Şaşı hastanede hayatını kaybetti; Erkan Şaşı ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis, kaçan M.Ş. ile kardeşi D.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı. D.Ş., aynı gün yakalandı. D.Ş. işlemleri sonrası serbest bırakılırken, M.Ş.'nin halâ arandığı bildirildi. Soruşturma sürüyor.

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