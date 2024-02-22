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Altın fiyatlarında büyük şok! Her geçen dakika yükseliyor, yeni rekor kırıldı

Altın fiyatlarında büyük şok! Her geçen dakika yükseliyor, yeni rekor kırıldı

Altın fiyatlarına yetişilemiyor. Güne yükselişle başlayan ve şu dakikalarda da yükselişinin sürdüren gram altın 2 bin 20 lirayı aştı. Uzmanlara göre altın yatırımcısının yüzü gülmeye devam edecek.

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Dün, altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 2 bin 18 liradan tamamladı. Altının gramı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 2 bin 25 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 390 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 810 liradan satılıyor.

Yükseliş eğilimini üst üste altıncı işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,3 yükselişle 2 bin 30 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, dünya genelinde ise öncü imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuru verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

İslam Memiş yeni rakamı duyurdu

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Resmi kurda gram altın 2020 lirada ancak serbest piyasalarda yine rekor tazeledi gram altın. Gram altın Kapalıçarşı'da 2094-2104 lira aralığında. 2024 yılının ilk çeyreği sonunda beklediğimiz seviye 2150 idi. Bunu bekliyoruz.Mart sonundaki hedefimiz 2150 lira seviyesi. Yaz aylarında malum 2500-2700, yıl sonu tahminim de 3000 lira. Ancak öngörülemeyen gelişmeler olursa 3000 yukarı yönlü de kırılabilir ama odağımızda 3000 lira var." dedi.

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