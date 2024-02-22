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Başkan Ünal’ın kızı ilk kişisel resim sergisini açtı

Başkan Ünal’ın kızı ilk kişisel resim sergisini açtı

MÜSİAD Karabük Şube Başkanı ve Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal’ın kızı Zeynep Dila ilk kişisel resim sergisini açtı.

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Ünal’ın kızı Zeynep Dila (11) 1. Kişişel Resim Sergisini babasının ofisinde açtı. Resim yapmayı çok sevdiğini belirten Zeynep Dila, çizdiği resimlerle daha büyük alanlarda yer almayı hedeflediğini söyledi.

Cengiz Ünal da kızının açtığı resim sergisinden mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Canım kızım Zeynep Dila’nın 1. Kişisel Resim Sergisi’ni okulundan sonra, ofisimizi ziyaret eden misafirlerimiz ve Zeynep Dila’nın arkadaşları için açtık. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, tüm evlatlarımıza sağlıklı, başarı dolu bir hayat diliyorum” dedi.

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