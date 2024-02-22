İYİ Parti-CHP arasında 'Balıkesir' krizi! Özgür Özel'in çağrısına yanıt geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e dikkat çeken bir çağrı yaptı. Akşener'den henüz bir yanıt gelmezken İYİ Parti kurmayları o çağrıya kapıları kapattı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e dikkat çeken bir çağrı yaptı. Özel, İYİ Parti'nin Balıkesir Belediye Başkan Adayı Turhan Çömez'i adaylıktan çekmesini istedi ve "Benim tanıdığım Meral Hanım Balıkesir için gereğini yapar" ifadelerini kullandı. Özgür Özel'in, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik borç ödeme çıkışı tartışma yarattı. CNN TÜRK'ün sorularını yanıtlayan İYİ Parti kurmayları o çağrıya kapıları kapattı. Detayları CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür aktardı:

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turhan Çömez, Özel’in çağrısına yanıt verdi. İYİ Partili isimler Özgür Özel’in çağrısına kapıyı kapatmış durumda...

2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti adayını çıkartmak için CHP kendi adayı Ahmet Akın’ı çekmişti. Ahmet Akın bu seçimlerde yeniden aday oldu. Özgür Özel de buna vurgu yaptı.

"Milletten başka kimseye borcumuz yok"

Turhan Çömez saha çalışmalarındaydı. Turhan Çömez o borç ifadeleri için ‘milletten başka kimseye borcumuz yok.’ dedi. Turhan Çömez, ‘Sahadayız, gece gündüz milletimizle kucaklaşıyoruz. Kazanmak için çalışıyoruz. Siyasi spekülasyonlara ayıracak zamanımız yok.’ dedi.

"Geri adım atmayız"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak da, "Mümkün değil adayı çekmemiz. Genel başkanımız bir borcum var dedi diye illa adayın çekilmesi mi gerekiyor? Ahmet Akın çok istiyor, haklı. Belediye başkan adayları kazanmayı çok istiyor ama biz 81 ilde aday göstereceğiz. Bundan geri adım atmayız. Genel başkanımızın da aynı görüşte olduğunu biliyorum.’ dedi.

'Böyle bir durum mümkün değil'

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da, 'Böyle bir durum mümkün değil. Turhan Çömez’in adaylığı devam ediyor. Balıkesir’in en güçlü adayı.’ ifadelerini kullandı.