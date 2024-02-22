BIST 9.367
DOLAR 31,01
EURO 33,66
ALTIN 2.021,33
HABER /  GÜNCEL

Çocuk pornocularına operasyon! 15 ahlaksız yakalandı

Çocuk pornocularına operasyon! 15 ahlaksız yakalandı

KAYSERİ merkezli operasyonla çocuk pornosu ticareti yapan ve çocuklara ait müstehcen içerikli videolar çeken ahlaksızlara yönelik operasyon yapıldı. 10 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 15 kişi yakalandı. Çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Abone ol

Kayseri merkezli 10 ilde çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında eş zamanlı olarak düzenlenen 'Sibergöz-22' operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından şu bilgileri paylaştı;

"Kayseri merkezli 10 ilde Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile Mücadele kapsamında eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-22” operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı.

En hassas olduğumuz konuların başında Çocuklarımızı Korumak geliyor. Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın koordinesinde; Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile mücadele kapsamında:

-Çocuklara ait müstehcen ürünleri ülkeye sokma,
-Çoğaltma,
-Satma,
-Depolama,
-Bulundurma ve
-Kullanma suçlarının önlenmesine yönelik,

Kayseri merkezli Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, İstanbul, Sakarya, Samsun ve Van olmak üzere 10 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Telegram isimli mesajlaşma uygulaması üzerinden çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunulduğu ve çeşitli ödeme kanalları ile ödemelerin gerçekleştirilerek görüntülerin satın alındığı tespit edildi.

Operasyonlar kapsamında 15 şüpheli yakalandı. Çok sayıda dijital materyale el konuldu."

ÖNCEKİ HABERLER
Detaylı teşhis ameliyattan kurtarıyor
Detaylı teşhis ameliyattan kurtarıyor
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Lüleburgaz’da 33 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi
Lüleburgaz’da 33 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi
Yeni bir fay keşfedildi Bursa'nın içinden geçiyor! 7.3 büyüklüğünde deprem üretebilir
Yeni bir fay keşfedildi Bursa'nın içinden geçiyor! 7.3 büyüklüğünde deprem üretebilir
Aydın Büyükşehir’den bütçe açıklaması
Aydın Büyükşehir’den bütçe açıklaması
Gebze Ulus'a konsept park yapılacak
Gebze Ulus'a konsept park yapılacak
Manisa'da biri 20 diğeri 13 yıl hapis cezası bulunan şahıslar yakalandı
Manisa'da biri 20 diğeri 13 yıl hapis cezası bulunan şahıslar yakalandı
Altın fiyatlarında büyük şok! Her geçen dakika yükseliyor, yeni rekor kırıldı
Altın fiyatlarında büyük şok! Her geçen dakika yükseliyor, yeni rekor kırıldı
Başkan Ünal’ın kızı ilk kişisel resim sergisini açtı
Başkan Ünal’ın kızı ilk kişisel resim sergisini açtı
Genç Parti yerel seçimlere katılmayacak
Genç Parti yerel seçimlere katılmayacak
Kardeş ülkeden alınan tohumla Kaliforniya biber üretiminde kalite arttı
Kardeş ülkeden alınan tohumla Kaliforniya biber üretiminde kalite arttı
Kış aylarını zinde geçirmek için uzman doktordan 5 öneri!
Kış aylarını zinde geçirmek için uzman doktordan 5 öneri!