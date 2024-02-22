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Aydın Büyükşehir’den bütçe açıklaması

Aydın Büyükşehir’den bütçe açıklaması

Aydın Büyükşehir Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, yayımladığı basın açıklamasında, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın bütçesine yönelik söylemlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

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Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Bazı basın-yayın organlarında AK Parti Büyükşehir Belediye başkan adayının Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığımızın bütçesine yönelik gerçeği yansıtmayan açıklamaları yer almış ve bu açıklamanın yapılması zaruriyeti doğmuştur.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin bütün birimlerinin bütçeleri büyük bir titizlikle hazırlanmakta, Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nce onaylanmaktadır. Bütçe gerçekleşmeleri de yine belediye meclis üyelerinden oluşan denetim komisyonunca yıllık olarak şeffaf bir şekilde incelenip rapora bağlanmaktadır. Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı bütçesi, AK Parti Büyükşehir Belediye başkan adayının iddia ettiği rakam değil, bunun 15’te 1’idir. Bu bütçenin yarısı personel giderlerine, yüzde 20’si araç kiralama giderlerine, yüzde 15’i makine ve teçhizatlarının bakım, onarım ve alımına ayrılmış; kalan miktar resmi ilan ve sair giderlere harcanmaktadır. Yanlış bilgi barındıran bu açıklamalara itibar edilmemesini kamuoyunun doğru bilgilenmesi adına saygıyla sunarız” denildi.

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