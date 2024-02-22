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Lüleburgaz’da 33 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi

Lüleburgaz’da 33 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, 33 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

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Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Lüleburgaz KOM grup amirligi tarafından yapılan çalışmalarda, Lüleburgaz ilçesinde, S.Ş isimli şahıstan 33 şi?e değişik markalarda, gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli S.Ş. hakkında kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

kom
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