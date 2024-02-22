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Kayseri merkezli 10 ilde "SİBERGÖZ-22" operasyonu: 15 gözaltı

Kayseri merkezli 10 ilde "SİBERGÖZ-22" operasyonu: 15 gözaltı

Kayseri merkezli 10 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-22” operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında, çocuklara ait müstehcen ürünleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma suçlarının önlenmesine yönelik Kayseri merkezli Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, İstanbul, Sakarya, Samsun ve Van olmak üzere 10 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale de el konuldu.
Ayrıca, şüpheliler tarafından "Telegram" isimli mesajlaşma uygulaması üzerinden çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunulduğu ve çeşitli ödeme kanalları ile ödemelerin gerçekleştirilerek görüntülerin satın alındığı tespit edildi.

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