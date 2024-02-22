Şok iddia! CHP'den DEM Parti'ye İstanbul operasyonu! Şoför satın alındı, liste YSK'ya gecikti

CHP ile DEM Parti arasında İstanbul'un bazı ilçelerinde 'şehir ittifakı' yapılırken, İBB adaylarının YSK'ya zamanında bildirilmemesi için çok ilginç bir operasyon çekildiği iddia edildi. DEM Parti'nin İstanbul aday listesinin gecikmesinin arkasında bir CHP'linin DEM Parti şoförünü satın almasının yattığı iddia edildi.

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31 Mart yerel seçimleri için aday listelerinin son teslim günü 20 Şubat'tı. DEM Parti'nin İstanbul listesi, YSK'ya gecikmeli olarak teslim edilmiş, DEM'in İstanbul'da yarışa giremeyeceği iddiası ortalığı bir anda karıştırmıştı. YSK, daha sonra bir açıklama yaparak DEM Parti'nin başvurusunun kabul edildiğini açıklamıştı. Yaşanan bu krizle ilgili gazeteci Bülent Aydemir'den çok ilginç bir iddia geldi.

CHP'li isim şoförü satın aldı!

Gazeteci Bülent Aydemir gecikmenin nedeniyle ilgili şu bilgileri paylaştı: "İddia o ki; DEM’in İstanbul Büyükşehir aday listesini YSK’ya götüren şoför; bir CHP’li tarafından satın alındı. Şoför yolu uzattı; 'hızlı sür' diyen parti temsilcisine, 'Kaza mı yapayım?' dedi. 'Şoför hakkında suç duyurusu var' deniliyor. Doğruysa vah ki ne vah! Vahim iddialar!.."

AK Parti'den yardım isteselerdi!

"Halbuki DEM, 'aday listesi yetiştireceğiz' diye AK Parti’ye başvursaydı; çok büyük ihtimalle helikopter kaldırırlardı… Kaderin cilvesi işte… Sonuçta geç-meç de olsa YSK başvuruyu aldı kabul etti. Takdir milletindir…"