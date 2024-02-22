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Samsun'da narkotik uygulaması: 35 kişi yakalandı!

Samsun'da narkotik uygulaması: 35 kişi yakalandı!

Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 35 kişi yakalandı.

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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen narkotik uygulamasında, 526 adet sentetik ecza, 226 gram skunk, 180, 24 gram esrar, 83,8 gram metamfetamin, 3 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 2 adet extacy hap, 1 adet esrarlı sigara ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 72 bin 700 TL ele geçirildi.

Kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan 11 yıl 1 ay 25 gün, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 ayrı kişinin de aralarında bulunduğu 35 kişi yakalandı. 1 araç sürücüsüne ehliyetsiz ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan 59 bin 196 TL para cezası uygulandı.

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