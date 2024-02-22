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Kaza yapan otomobil alev alev yandı

Kaza yapan otomobil alev alev yandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde bariyerlere çarparak kaza yapan otomobil alev alev yandı.

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Kaza, Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde Köroğlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden Cem B. idaresindeki 06 DDY 768 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otomobilin motor kısmı kaza sonrasında alev aldı. Aracın yandığını fark eden sürücü otomobilden inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine Yeniçağa Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından alev alev yanan otomobil söndürüldü. Hem kaza yapan hem de alev alev yanan otomobil hurdaya döndü.

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