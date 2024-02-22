Saadet Partisi İBB Adayı Birol Aydın projelerini tanıttı: Pembe metrobüs gelecek, nüfusu azaltacak tedbirler uygulanacak

Saadet Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Birol Aydın, projelerini tanıttığı toplantıda, "Pembe metrobüs ile kadınların, engellilerin ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın güvenle ve huzurla ulaşımını sağlayacağız, metrobüslerde daha konforlu ulaşımını temin edeceğiz." dedi.

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Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıda hayata geçirmeyi hedeflediği projelerini açıkladı. Aydın’a Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, parti temsilcileri, Saadet Partisi belediye başkan adayları ve çok sayıda partili eşlik etti.

"İstanbullunun tek sorunu geçim"

İstanbul’un tek sorununun geçim derdi olduğunu ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, “Mahalli İdareler seçimlerine 39 gün kaldı. Birçok aday ve siyasi parti yarışa katılıyor. Herkes, seçmeni etkileyebilmek için çeşitli yollar deniyor. Projeler, vaatler, sorunlar, çözümler konuşuluyor. Ama inanın birçoğu yapmak için yapılıyor. İstanbul’un sorunları adı altında trafikle ile ilgili, deprem ile ilgili bir sürü alternatif çözümler, projeler vaat ediliyor. İstanbul’un asıl sorunu ne sadece trafik ne de ne de sadece deprem. İstanbul’un ve İstanbullunun tek sorunu geçim. En küçüğünden en büyüğüne İstanbul’un sorunlarının biricik sebebi, bugüne kadar İstanbul’a hizmet makamında olanların bu aziz şehre baktıklarında yalnızca sayılar görmüş olmalarıdır. Maalesef, İstanbul’a baktıklarında; Metre kare sayıları gördüler. Emsal oranları gördüler. Döviz ve TL cinsinden ihale rakamları gördüler. Dünyanın en büyüğü cinsinden bina büyüklükleri gördüler. Hafriyat kamyon sayıları gördüler. Bağlanan demir, dökülen asfalt sayıların kaç ton olduğunu gördüler. Onlarca farklı sayıya kilitlendiler, bu sebeple iyi niyetli olsalar da İstanbul’un hiçbir sorununu kalıcı olarak çözemediler” dedi.

"Önceliğimiz İstanbullu olacak"



Aydın, “Bizim hizmet dönemimizde; önceliğimiz birey, aile ve mahalle olacak. Bizim hizmet dönemimizde önceliğimiz İstanbullu olacak. Her alanın uzmanlarıyla görüştük. Hazırlıklarımızı yaptık. Biz Tuzla İstasyon Mahallesi’ndeki koku sorunundan, Kadıköy Caferağa Mahallesi’ndeki kafe ve barlardan dolayı geç saatlere kadar oluşan gürültüden, Eyüp sultan Karadoğan Mahallesi’ndeki çukurlu yamalı yollardan, Beyoğlu Halıcıoğlu Mahallesi’ndeki çöp konteynırlarının yetersizliğinden, Sultangazi Cebeci Mahallesi’ndeki çevre pisliğinden ve Bahçelievler Zafer mahallesindeki araç park alanı yetersizliğinden de haberdarız” diye konuştu.

Vaatlerini açıklayan Aydın, şunları ekledi:

"Başka bir şehirde yaşamalarını teşvik edeceğiz"

“Bizi diğer adaylardan 180 derece farklılaştıran belki de en önemli vaadimiz şudur; İnsanlarımıza, İstanbullu hemşerilerimize karşı tıpkı emrolunduğumuz gibi dosdoğru olacağız, sözün doğrusunu söyleyeceğiz. İşi dosdoğru yapacağız. Oy kaygısıyla veya başka saiklerle yalan söylemeyeceğiz, hakikatin köşelerini tırpanlamayacağız, doğrunun kenarlarında dolanıp durmayacağız. Sözü dosdoğru söyleyeceğiz. İstanbul’un kentsel dönüşüm ve trafik gibi sorunlarını hafifletmek yönetilir kılmak mümkün. Ancak İstanbul’un nüfusu azalmadığı sürece bu sorunların kesin olarak çözülebilmesi mümkün değil. İstanbul’un nüfusunu arttıracak her projenin İstanbul’a ve Türkiye’ye ihanet olduğu bilinci ile hareket edeceğiz. Tam tersine İstanbul’un nüfusunu azaltacak teşvik ve tedbirleri kararlılıkla uygulayacağız. Özellikle İstanbul’da iş bağlantısı olmayan, emekli olmuş veya işleri uzaktan çalışma modeline uygun vatandaşlarımızın memleketlerinde veya tercih ettikleri başka bir şehirde yaşamalarını teşvik edeceğiz. Bu kapsamda Büyükşehir iştiraki Kiptaş şirketinin Anadolu ve Trakya’da üreteceği nitelikli konutlarla bu projeye dahil olmak isteyecek vatandaşlarımızın İstanbul’daki konutlarını takas imkanı getireceğiz. İstanbul’da Kiptaş mülkiyetine geçen konutları da şehir içinde kentsel dönüşümü kolaylaştıracak bir araç olarak kullanacağız.”

"Tarımsal üretim için teşvik açıklayacağız"

İstanbul Tarım Merkezleri ile öncelikle İstanbul’a yakın illerde tarımsal üretimi teşvik edeceklerini söyleyen Aydın, “Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova gibi illerin nüfusuna kayıtlı vatandaşlarımızın memleketlerinde tarımsal üretim yapmaları için teşvikler sağlayacağız. Bu merkezlerde üretilen tarım ürünlerine alım garantisi verecek, bu ürünleri zincir marketler ve oluşturacağımız raf marketler aracılığı ile vatandaşımızla buluşturacağız” dedi.

"Daha mega bir projemiz olmayacak"

Aydın, “Bizim hizmet dönemimizde kantinden veya yemekhaneden yiyecek alamayan 4.sınıf öğrencisi Ahmet’in beslenme ihtiyacını karşılamaktan, hijyen endişesi yüzünden kızına okulda tuvalete gitmemesini öğütleyen Emine hanımın gönlünü rahatlatmaktan, her gece yatağa girerken olası depremde çocuklarını hangi masa altına saklayacağını düşünmeden uykuya dalamayan Mehmet beyin huzurla uykuya dalmasından, ömrünün kıymetli saatlerini yollarda, trafikte harcayan Mustafa beyin, Fatma hanımın israf olan ömrünü kendisine ve sevdiklerine ayırabilmesinden, daha büyük, daha mega bir projemiz olmayacak” diye konuştu.

"İnsanlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak her bir adımı ivedilikle atacağız"

İstanbul’da güvenlik riski olan binaların tespitini yapacaklarını ifade eden Aydın, “Bu binalarda oturan vatandaşlarımız için metrekaresi azalan ama işlevsel konutları Kiptaş öncülüğünde inşa edeceğiz. Takas yoluyla Kiptaş mülkiyetine aldığımız konutları da bu kapsamda kullanacağız. Bizim hizmet dönemimizde hiçbir lobinin menfaati İstanbullunun insanca yaşam hakkının önüne geçemeyecek. İnsanlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak her bir adımı ivedilikle atacağız. İstanbul büyüklüğünde bir şehirde asgari olması gereken taksi sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. İstanbul’a 35 bin yeni taksi kazandıracağız. Özellikle elektrikli araçlarla taksi stoğunu arttırarak maliyetlerin ve ücretlerin düşmesini sağlayacağız. Pembe metrobüs ile kadınların, engellilerin ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın güvenle ve huzurla ulaşımını sağlayacağız, metrobüslerde daha konforlu ulaşımını temin edeceğiz. Engelli vatandaşlarımıza iş arama süreçlerinde destek olacağız. Ayrıca engelli vatandaşlarımızı istihdam eden işverenlere yönelik teşvik programları uygulayacağız. Binlerce engelli vatandaşımızı istihdama kazandıracağız. Engelsiz bir İstanbul’u mümkün kılacağız” dedi.

Sokak hayvanları açıklaması

Aydın, “İstanbul’umuzun sokaklarının başta çocuklarımız, yaşlılarımız ve tüm vatandaşlarımız için yaşanabilir, güvenli ve ölüm tehlikesinden uzak olması, en önemli önceliğimiz olacak. İstanbul’un sokaklarındaki köpek sürülerinin bir çocuğumuza daha dişlerini geçirmemesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu bağlamda; yaygın bir popülasyona ve kriz durumuna ulaşmış ölüm tehlikesi saçan başıboş sokak köpeklerini barınaklarda toplayacağız. Rehabilite edeceğiz, kontrollü bir şekilde sahiplendireceğiz” diye konuştu.

"Nereye ne gerekiyorsa onu yapacağız"

İstanbul’un trafik sorununun çözümünde değişikliğine gideceklerini söyleyen Aydın, “İstanbul’un trafiğini rahatlatmak için şehrin dört bir yanına kazılan tüneller, harcanan milyar dolarlar, bir süre sonra nüfus yoğunluğunun ve dolayısıyla trafiğin artmasına vesile oluyor. Bu kısır döngüyü kıracağız. İETT’yi üst kuruluş haline getirerek tüm toplu taşımayı tek merkezden yöneteceğiz. Her yere bir şey yapmayacağız. Nereye ne gerekiyorsa onu yapacağız. Sinyalizasyon sistemi bölgelerin trafik yoğunluğunu karayolu ile uyumlu hale getireceğiz. Yaygın ‘Park ve Devam Et’ noktaları ile vatandaşın özel araçtan toplu taşımaya geçişini sağlayacağız. Kısa mesafeli ulaşımı teşvik ederek, İstanbul genelinde uzun mesafeli ulaşım ihtiyacını azaltacağız. Paylaşımlı Yolculuk modeli ile tek bir sürücünün kullandığı binlerce aracın oluşturduğu yükü azaltacağız. Paylaşımlı Yolculuk modelini kullanan kişilere ve kurumları teşvik edecek destekler ve imkanlar sunacağız. Toplu Taşıma Yolları ile özellikle ana akslarda toplu taşıma araçlarının trafiğe takılmadan ilerleyebilmesini sağlayacağız. İlçe otoparkları oluşturarak trafiği düzenleyecek; kimi yol üstü otoparklarda ücret uygulaması başlatacağız” dedi.

"Arama kurtarma uzmanlarımız için güvenli lojmanlar inşa edeceğiz"

Aydın, 6 Şubat depreminin bir kez daha gösterdiği üzere felaket zamanında arama-kurtarma, ilk yardım ve destek hizmeti veren insanların olay mahalline hızlı ulaşımı ve müdahalesi hayati önem taşıyor. İstanbul’da bir afet anında uzmanlıklarına en çok ihtiyaç duyacağımız meslek gruplarında yaşayan vatandaşlarımızın güvenliklerini en öncelikli olarak sağlayacağız. İtfaiye Personelimiz, Sağlık Çalışanlarımız, Arama Kurtarma uzmanlarımız için güvenli lojmanlar inşa edeceğiz. Böyle olası bir afet anında bu personelimizin ve ailelerinin can güvenliğini sağlamış olacağız” diye konuştu.