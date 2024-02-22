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Kemer Nürnberg’de tanıtılıyor

Kemer Nürnberg’de tanıtılıyor

Kemer Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Cemal Şahin ve Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Genel Sekreteri Filiz Ceylan, Freizeit Messe Nürnberg Fuarı’nda Kemer Belediyesi tarafından özel olarak hazırlanan Kemer standında ilçenin tanıtımını yapıyor.

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Nürnberg’in, yürüyüş ve bisiklet turlarını tercih eden bir bölge olması sebebiyle yürüyüş ve bisiklet destinasyonu olan Kemer’e fuar alanında daha fazla ilgi gösteriliyor.
Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci, Nürnberg Belediye Başkanı Marcus König ve Bavyera Eyaleti Çevre ve Tüketici Koruma Bakanı Thorsten Glauber da Kemer standını ziyaret ederek Kemer hakkında bilgiler aldı.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu yaptığı açıklamada, uluslararası turizm fuarlarına Kemer Belediyesi’nin özel olarak hazırlattığı stantla katıldığına dikkat çekerek, “Kemer’i yalnızca deniz, kum ve güneş kavramlarıyla değil tarihi, doğası ve spor turizmiyle de ön plana çıkarıyoruz. Kemer’in turizm sektöründe hak ettiği yere gelebilmesi için tüm gayretimizle çalışmaya devam ediyoruz. Sektörde pazar çeşitliliğini artırmak amacıyla özellikle Avrupa pazarına önem veriyoruz. Yeni tanıtım filmimiz de büyük ilgi görmeye devam ediyor” dedi.
Fuar, 25 Şubat Pazar günü sona erecek.

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