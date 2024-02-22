Başkan Büyükkılıç’tan gençlere “indirim” furyası

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Abdullah Gül Üniversitesi’nde “Erciyes Senin, Dağını Keşfet Konferansı”na konuşmacı olarak katıldı.

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Kirada ikamet eden öğrencilerin su faturalarının yüzde 50’sini ödediklerini, Spor A.Ş. tesislerinde yüzde 25 indirim uyguladıklarını, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşım, kırtasiye, burs verdiklerini, Erciyes Kayak Merkezi’nde öğrencilere kayak kursu ve ekipmanlarının ücretsiz temin edilebileceğini paylaşan Başkan Büyükkılıç, “Ayrıca, 1 Mart’tan itibaren sosyal tesislerimizde öğrencilerimize yüzde 25 indirim yapalım. Sizleri seviyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, üniversiteler şehri Kayseri’de güzide üniversitelerden birisi olan Abdullah Gül Üniversitesi’nde gençlerle bir araya geldi. AGÜ Çelik Bina Konferans Salonu’nda ‘Erciyes Senin, Dağını Keşfet’ sloganıyla gerçekleşen Erciyes Konferansı’na konuşmacı olarak katılan Başkan Büyükkılıç, gençlere özel birbirinden önemli hizmetleri öğrencilerle paylaştı.

Şehrin hizmetkârı olduklarını, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, şehri geleceğe taşımak için gayret ettiklerini belirten Büyükkılıç, kadim şehir Kayseri’nin geçmişinin 7 bin yıl öncesine dayandığını, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmanın zenginliğini yaşadığını anlattı.

Başkan Büyükkılıç, 2019-2024 yılları arasında gençlere yönelik yaptıkları hizmet ve projelerden bazılarını paylaşarak, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisindeki fonksiyonları sayarak, özellikle gençlerin ilgi odağı olan Türkiye’nin en büyük millet bahçesinden birisi olduğunu ifade etti.

Büyükkılıç, Kapuzbaşı Şelalesi’nden Soğanlı Vadisi’ne, Sultan Sazlığı’ndan Kültepe’ye, Koramaz Vadisi’nden Erciyes’e uzanan Kayseri’nin tarihi ve turistik değerlerini öğrencilere tanıttı.

Kayseri’yi müzeler ve kütüphaneler şehri yapmak için gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, millet bahçesi içerisinde gençlere özel devasa kütüphanenin tamamlanmak üzere olduğunu, yakın zamanda hizmet vereceğini söyledi. Büyükkılıç, kütüphanelerde çay, çorba ve internetin de ücretsiz olduğunu hatırlattı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Kariyer Merkezi ile tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaptıklarını söyleyerek, ayrıca ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşım, kırtasiye, burs verdiklerini, kirada ikamet eden öğrencilerin su faturalarının yüzde 50’sini Büyükşehir Belediyesi olarak ödediklerini belirtti.

“Öğrencilerimize yüzde 25 indirim yapalım”

Spor A.Ş. tesislerinde öğrencilere yüzde 25 indirim yaptıklarını söyleyen Büyükkılıç, “1 Mart’tan itibaren sosyal tesislerimizde öğrencilerimize yüzde 25 indirim yapalım. Sizi seviyoruz, canımız, ciğerimiz gibi görüyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Çamaşır Yıkama Merkezi’nden de bahsederek, “Efendim çamaşırlarınızı yıkıyoruz. Çamaşır yıkayıp vaktinizi kaybetmeyin, yıkayalım, katlayalım, temizleyelim, teslim edelim” diye konuştu.

Gittiğin kadar öde uygulaması

Akıllı şehircilik konusunun günün şartları gereği olmazsa olmaz olarak tanımlandığına değinen Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin bu alanda hayata geçirdiği hizmetleri anlattı. Yeni dönemde gençlere ulaşımda desteklerinin süreceğini ifade eden Büyükkılıç, ihtiyaç duyulan bölgelerde gece seferleri eklemek suretiyle 24 saat kesintisiz ulaşım hizmeti vereceklerini ve raylı sistem ulaşımında ‘gittiğin kadar öde uygulaması’ ile yeni bir ücretlendirme sistemini de hayata geçireceklerini kaydetti.

Başkan Büyükkılıç, yeni dönemde hizmete sunulacak, gençler ve öğrencileri odağa alan, 7/24 kütüphane, yeni kitap kafeler, akıllı şehircilik projesi, insan dostu şehir, açık veri platformu, kültür rehberi, sportif rehber, etkinlikler ve festivaller, gençlik oyunları, teknoloji hangarı, 90 bin metrekarelik spor köyü, Sümer Kapalı Tenis Kortu, Atletizm Pisti gibi bazı önemli projelere dair detayları öğrencilerle paylaştı.

AGÜ öğrencilerini 8, 9 ve 10 Mart günlerinde Erciyes’te düzenlenecek olan Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nın Türkiye etabı SNX Türkiye’ye davet eden Büyükkılıç, “80 civarında ulusal ve uluslararası kanalda canlı yayınla paylaşılacak” dedi.

Erciyes Kayak Merkezi ve Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile ilgili de öğrencilere bilgiler aktaran Başkan Büyükkılıç, kentin turizm, gastronomi, spor, eğitim, sağlık, sanayi, bilim alanlarında vatandaşlara sunduğu imkânlardan söz etti.

Büyükkılıç, daha sonra Kayseri’nin incisi Erciyes Dağı’ndaki pistler, teleferikler, yürüyen bantlar ve kayak keyfinin teknik bilgisini paylaştı. Pandemi ve deprem gibi süreçleri yaşadıklarını ancak mazeret üretmeden hizmetten hizmete, yatırımdan yatırıma koştuklarını belirtti.

Konferans, gençlerle soru, cevap şeklinde devam etti. Abdullah Gül Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Sizden biriyim, aileden biriyim” diyerek makul talepleri karşılayacaklarını ve öğrencilere yarış içerisinde olduklarını ve kendilerini geliştirmeleri gerektiği tavsiyesinde bulundu. Büyükkılıç, öğrencilerin Erciyes Kayak Merkezi’nde ekipman ve malzeme desteği ile ilgili taleplerine anında cevap vererek, ücretsiz olarak kayak ekipmanının kullanılmak üzere tahsis edileceğini ifade etti. Öte yandan Başkan Büyükkılıç, Kapuzbaşı Şelaleleri’ne, Koramaz ve Soğanlı Vadileri gibi turistik yerlere gezi düzenlemek isteyen öğrencilerin ulaşımını karşılama sözü de verdi.

Program kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çekilişle öğrencilere sürpriz hediyeler verirken, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından, plaket takdimi gerçekleştirildi.

Konferansa, Büyükkılıç’ın yanı sıra Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, genel müdürler, daire başkanları ve akademisyenler ile öğrenciler katıldı.