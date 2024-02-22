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Kaçak içki üretiminde kullanılan 1 ton etil alkol ele geçirildi

Kaçak içki üretiminde kullanılan 1 ton etil alkol ele geçirildi

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, kaçak içki üretiminde kullanılan 1 ton etil alkol ele geçirildi.

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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde yaptıkları çalışmada kamyonet üzerindeki koliler içinde arama yaptı.

Yapılan aramada, kolilerdeki şişeler içinde kaçak ve sahte içki yapımında kullanılan 1 ton etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili Y.Z.E., B.M. ve H.A. gözaltına alındı. Ele geçirilen etil alkolün piyasa değerinin yaklaşık 730 bin TL olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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