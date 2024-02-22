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Beşiktaş, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

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Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sonra erdi.
Beşiktaş, İstanbulspor maçının hazırlıklarına, yarın saat 11.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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