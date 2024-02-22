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Bakan Mehmet Şimşek'ten seçim sonrası dönemi mesajı: Spekülasyonlara itibar etmeyiniz

Bakan Mehmet Şimşek'ten seçim sonrası dönemi mesajı: Spekülasyonlara itibar etmeyiniz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da hedeflerimiz doğrultusunda devam edecek" ifadelerini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek seçim sonrasına yönelik iddialarla ilgili mesajlar verdi. Şimşek, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Şirketlerimiz uluslararası piyasalarda sermaye benzeri kaynaklara artık daha rahat erişebiliyor.

Programda öngördüğümüz hedeflere yaklaştıkça ülkemize uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak akışı daha da artacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da hedeflerimiz doğrultusunda devam edecek. Bu çerçevede; dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz.

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