Cinsel ilişki itirafı çok konuşuldu! Deniz Cengiz, Cüneyt Özdemir'in 'annen ne dedi' sorusuna böyle yanıt verdi
Oyuncu Deniz Cengiz seks itirafıyla gündemde. Jet Sosyete dizisinde hayat verdiği 'İlayda Çıkrıkçıoğlu' karakteriyle hatırlanan Cengiz, "Umarım Annem Dinlemez" adlı podcast programında yaptığı itiraftan sonra şimdi de Cüneyt Özdemir'in programına katıldı. Deniz Cengiz, kendisine gelen eleştirileri anlamsız bulurken, Cüneyt Özdemir'in 'annen ne dedi' sorusunu da yanıtladı.
Senaryosunu Gülse Birsel'in kaleme aldığı yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Jet Sosyete dizisinde canlandırdığı 'İlayda' karakteriyle hafızalara kazınan Deniz Cengiz seks hikayesiyle sosyal medyayı salladı.
Tuluğ Özlü'nün sunduğu Umarım Annem Dinlemez adlı podcast programına konuk olan Deniz Cengiz ara sokakta nasıl cinsel ilişkiye girdiğini açık açık anlattı.
Cengiz, Tuluğ Özlü'nün 'Bir arkadaşına bile anlatamayacağın kötü bir seks hikayen var mı?' sorusunu şöyle yanıtladı:
''Kadıköy'de bir ara sokakta otoparktan birinin giriş kat balkonuna girip sevişmiştik ve çocuğun bütün dizleri yara olmuştu. En güzel yeri o. Bir de dizinin içleri yara oldu o olayı halledene kadar.''