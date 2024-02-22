Aydın'da Yıldız Erkekler ve Kızlar Futbol Müsabakaları heyecanı sona erdi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okullar Arası Yıldız Erkekler ve Kızlar Futbol İl Birinciliği Müsabakaları, heyecan dolu anlara sahne oldu.

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Aydın'ın farklı bölgelerinden bir araya gelen genç sporcular, sahadaki yeteneklerini sergileyerek rekabetin tadını çıkardı.

Erkekler kategorisinde, 20 takım ve 360 sporcunun katılımıyla gerçekleşen müsabakalarda, seyirciler nefeslerini tuttu. Efeler Ortaokulu, etkileyici performansıyla birinci olurken, ikincilik kürsüsünde Nazilli Şehit Mehmet Dilek Ortaokulu yer aldı. Didim Efeler Ortaokulu ise üçüncü oldu.

Kızlar kategorisindeki müsabakalar ise 7 takım ve 126 sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Söke Savuca Ortaokulu, başarılı performansıyla birincilik kürsüsüne çıktı. İkinci sırayı Germencik Murat İrem Delgen Ortaokulu alırken, üçüncülük sırasını da Nazilli Beşeylül Ortaokulu aldı.

Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren takımlara madalya ve kupaları takdim edildi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü müsabakalara katılan tüm takımlara ve emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.