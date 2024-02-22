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Başkan Çelik: "Bozkurt bereketin adresi olmaya devam edecek"

Başkan Çelik: "Bozkurt bereketin adresi olmaya devam edecek"

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Cumalı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

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 Mahallede üreticileri ziyaret eden Çelik, "Ustalık dönemimizde hayata geçireceğimiz kırsal kalkınma eylem planımız ile Bozkurt bereketin adresi olmaya devam edecek" diyerek Bozkurtlulara üretimde devamlılık sözü verdi.

Bozkurt Belediye Başkanı ve CHP Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Bozkurt'u adım adım gezmeyi sürdürüyor. İlçeye bağlı Cumalı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Çelik, mahalle halkıyla bol bol sohbet etti, evlerine konuk oldu. Mahallede faaliyet gösteren kadın üreticileri de özellikle ziyaret eden Başkan Çelik, kadın başkan dokunuşu ile başlattıkları hamleleri vatandaşlarla sohbetlerinde bir kez daha pekiştirdi.

"Üreten Bozkurt'un üreten Cumalı Mahallesi'ndeydik"
Kırsal kalkınma eylem planı ile Bozkurt'ta attıkları adımları vatandaşlarla paylaşan Başkan Birsen Çelik, "Üreten Bozkurt’un, üreten Cumalı Mahallesindeydik. Hemşerilerimizle kucaklaştık, evlerine konuk olduk. Kadın üreticilerimizden, Melek Hanım’ın çiftliğine uğramayı da ihmal etmedik. Ustalık dönemimizde hayata geçireceğimiz kırsal kalkınma eylem planımız ile Bozkurt bereketin adresi olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

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