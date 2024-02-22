BIST 9.347
DOLAR 31,07
EURO 33,68
ALTIN 2.022,91
HABER /  SPOR

Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek EMS Yapı Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Abone ol

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Sivasspor, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

EMS Yapı Sivasspor ile Siltaş Yapı Pendikspor, 25 Şubat Pazar günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

ÖNCEKİ HABERLER
AYM'den 'Can Atalay' başvurusu hakkında karar
AYM'den 'Can Atalay' başvurusu hakkında karar
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Başkan Çelik: "Bozkurt bereketin adresi olmaya devam edecek"
Başkan Çelik: "Bozkurt bereketin adresi olmaya devam edecek"
Burhaniye’de kozalak hasadı tamamlandı
Burhaniye’de kozalak hasadı tamamlandı
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı! Muhalefete 'horoz dövüşü' eleştirisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı! Muhalefete 'horoz dövüşü' eleştirisi
Kemer Nürnberg’de tanıtılıyor
Kemer Nürnberg’de tanıtılıyor
Kahramanmaraş'ta 100 depremzede nişanlı çift için toplu düğün yapılacak
Kahramanmaraş'ta 100 depremzede nişanlı çift için toplu düğün yapılacak
Başkan Yalçın: “Yaptıklarımızı bir saate sığdıramıyoruz
Başkan Yalçın: “Yaptıklarımızı bir saate sığdıramıyoruz
Bakan Mehmet Şimşek'ten seçim sonrası dönemi mesajı: Spekülasyonlara itibar etmeyiniz
Bakan Mehmet Şimşek'ten seçim sonrası dönemi mesajı: Spekülasyonlara itibar etmeyiniz
Beşiktaş, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Hozat'taki metruk yapılar yıkılacak
Hozat'taki metruk yapılar yıkılacak