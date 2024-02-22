BIST 9.347
DOLAR 31,08
EURO 33,68
ALTIN 2.024,36
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

96 gün oldu! Kayıp 7 mürettebat hâlâ aranıyor!

96 gün oldu! Kayıp 7 mürettebat hâlâ aranıyor!

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde askeri mendireğe çarparak batan Türk bayraklı yük gemisi Kafkametler’in kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları 96. günde sürüyor.

Abone ol

Geçen yıl 19 Kasım günü Kdz. Ereğli ilçesinde fırtına sebebiyle askeri mendireğe çarpan Türk bayraklı yük gemisi Kafkametler, çarptıktan bir süre sonra battı. Geminin 12 mürettebatından 5’inin cansız bedenine ulaşıldı. Geminin kayıp olan kaptanı Cemal Turan, 3'üncü Kaptan Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2'nci Makinist Göksel Özel, Usta Gemici Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar ve Yağcı Ömer Hebip'in bulunması için çalışmalar 96. günde de devam ediyor.

Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ve deniz polisi ekipleri ile diğer kurumların ekipleri bölgede arama faaliyetlerini sürdürüyor. Öte yandan, aynı gün fırtına ikiye bölünerek karaya oturan Kamerun bayraklı Pallada isimli kargo gemisinin söküm çalışmaları da sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Niğde Valiliği'nden TEKNOFEST 2024 başvuru bilgilendirmesi yapıldı
Niğde Valiliği'nden TEKNOFEST 2024 başvuru bilgilendirmesi yapıldı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
CHP'de bir istifa daha! Eşi de aynı gün dilekçe sundu
CHP'de bir istifa daha! Eşi de aynı gün dilekçe sundu
Başkan Bıyık: "Türkiye Yüzyılında Darıca'yı hep birlikte kalkındıracağız"
Başkan Bıyık: "Türkiye Yüzyılında Darıca'yı hep birlikte kalkındıracağız"
Bankacılık sektörünün toplam mevduatı arttı
Bankacılık sektörünün toplam mevduatı arttı
Karacabey’de 2 metruk bina daha ortadan kaldırıldı
Karacabey’de 2 metruk bina daha ortadan kaldırıldı
Kozan canlı hayvan pazarı yapımı devam ediyor
Kozan canlı hayvan pazarı yapımı devam ediyor
Yalova’da kumar oynayan 13 kişiye 83 bin 525 lira ceza
Yalova’da kumar oynayan 13 kişiye 83 bin 525 lira ceza
Madenlerle ilgili sözleri tepki toplamıştı: Celal Şengör sözlerine açıklık getirdi
Madenlerle ilgili sözleri tepki toplamıştı: Celal Şengör sözlerine açıklık getirdi
Aydın'da Yıldız Erkekler ve Kızlar Futbol Müsabakaları heyecanı sona erdi
Aydın'da Yıldız Erkekler ve Kızlar Futbol Müsabakaları heyecanı sona erdi
Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
AYM'den 'Can Atalay' başvurusu hakkında karar
AYM'den 'Can Atalay' başvurusu hakkında karar