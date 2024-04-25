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Esenler'de kurye dehşet saçtı! Tornavida sapladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Esenler'de kurye dehşet saçtı! Tornavida sapladı

 Esenler'de, iş yerinde çıkan kavgada vücuduna tornavida saplanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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301. Sokak'ta bir iş yerinde çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbedede, ismi öğrenilemeyen kişi, vücuduna saplanan tornavida ile ağır yaralandı; iş yerinde kurye olarak çalıştığı belirlenen şüpheli ise kaçtı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kişi yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Ekipler iş yerinde yaptıkları incelemenin ardından güvenlik kamerasının kayıtlarını, incelemek üzere aldı.

Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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