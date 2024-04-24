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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan ile Özel'in görüşmesine itiraz

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan ile Özel'in görüşmesine itiraz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir araya geleceğinin belli olmasının ardından bir paylaşım yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" ifadesini kullandı.

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan, basın mensuplarının Özel'in görüşme talebiyle ilgili sorusuna, "Benimle bir görüşme talepleri oldu. Önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz" karşılığını verdi.

Özel ise konuya ilişkin, "Muhalefetin en sertini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın ama nezaketi ve müzakereyi terk etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan tepki

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda bu gelişmeye tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Milyonlarca çocuğumuzun beslenme ve eğitim sıkıntısı çektiği,
Milyonlarca gencimizin, bırakın gençliğini yaşamayı, henüz ülkesinde deniz yüzü bile göremediği,
Milyonlarca anne, babanın geçim sıkıntısı içerisinde depresyona girdiği,
Milyonlarca emeklimizin ay sonunu getiremediği, torunlarına bile mahçup olduğu,
Milyonlarca sığınmacının ülkemizin demografik yapısını bozacak şekilde tehlike teşkil ettiği,
Doların 30 liranın üstünde olduğu, bir kuru ekmeğin 10 lira olduğu,
İcra dosyalarını istifleyebilmek için ek binaların kiralandığı bir ülkede;

Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir..!

Sayın Adnan Yücel'in şiirinde de dediği gibi;

Saraylar saltanatlar çöker
kan susar birgün
zulüm biter.
Menekşelerde açılır üstümüzde
leylaklarda güler.
Bugünlerden geriye,
bir yarına gidenler kalır
bir de yarınlar için direnenler...

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