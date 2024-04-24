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TikTok'a yasak! ABD Başkanı Biden imzayı attı

TikTok'a yasak! ABD Başkanı Biden imzayı attı

ABD Başkanı Joe Biden'ın yasa tasarısını onaylamasının ardından TikTok'un ABD'deki hisselerini devretmesi için 12 aylık süre resmen başladı.

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ABD’nin dünya genelinde tartışmaların odağı olan sosyal medya uygulaması TikTok ile savaşında yeni gelişme.

ABD Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamayla, Çinli ByteDance şirketinin sahibi TikTok’un ABD’deki varlıklarının başka bir şirkete satılmaması durumunda ülkede yasaklanması kabul edilmişti.

BİDEN ONAYLADI

Tasarı bugün ABD Başkanı Joe Biden'a sunuldu. Biden'ın tasarıyı imzalamasıyla yasal süreç resmen başladı.

Tasarıya göre, ByteDance’ın TikTok’u elden çıkarması için 6 aydan 1 yıla kadar süresi var.

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