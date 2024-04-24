PKK/KCK'nin Almanya yapılanması sözde sorumlusu İstanbul'da yakalandı

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonuyla İstanbul'da yakalanan PKK/KCK'nin Almanya yapılanması sözde sorumlularından Saim Çakmak tutuklanarak cezaevine gönderildi.Abone ol
MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü, ortak bir operasyona imza attı.
Koordineli yürütülen çalışmada uzun zamandır takip edilen PKK'nın Almanya yapılanması sözde sorumlularından Saim Çakmak için düğmeye basıldı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
MİT ve Emniyet'in operasyonuyla PKK'nın sözde sorumlularından Saim Çakmak, İstanbul’da yakalandı.
İşlemlerin ardından tutuklanan Çakmak, cezaevine gönderildi.