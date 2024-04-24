Yargıtay cezayı yetersiz buldu! Oyun oynama bahanesi ile evine çağırdığı çocuklara...

Denizli'de oyun oynama bahanesiyle evine çağırdığı 4 yaşlarındaki 2 çocuğa cinsel istismar uyguladığı suçlamasıyla yargılanan ve 22 yıl 6 ay hapis cezası alan sanığın, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da cezalandırılması istendi

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Yargıtay, Denizli'de 2 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan" 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan sanık hakkında verilen hükmü bozdu.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde 29 Temmuz 2013'te yaşanan olayla ilgili Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesince onanan karara ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Temyiz talebini kabul eden ve hükmün bozulmasına oy birliğiyle karar veren Yargıtay 8. Ceza Dairesi, kararında sanık ve avukatının, çocukların yaşları itibarıyla cinsel ayrıntıları bilemeyeceği gerekçesiyle ifadelerinin uydurma olduğu yönündeki savunmalarına itibar edilemeyeceğini, aksine çocukların beyanlarına itibar edilmesi gerektiğini belirtti.

Çocukların yaşları gereği kendi rızalarıyla sanığın evine gitmek istemelerinden söz edilemeyeceğinin bildirildiği kararda, "Sanığın oyun oynama bahanesiyle mağdurları cinsel amaçla evine götürmek şeklindeki eyleminin cebir, tehdit veya hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu da oluşturduğu" ifadesine yer verildi.

Daire, yeniden yargılama yapılmak üzere bozma kararının ilgili mahkemeye gönderilmesini kararlaştırdı.

Dava, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi'nde 9 Mayıs'ta yeniden görülecek.

"Ceza almasına rağmen tutuklanmadı"

Mağdurların avukatı Fersu Ege Kandemir, AA muhabirine, Yargıtay'ın kararının hukuka ve adalete olan inançlarını tazelediğini, davanın gelecek celsede sonuçlanmasını beklediklerini ifade etti.

Sanığın tutuklandıktan yaklaşık 6 ay sonra tahliye edildiğini, ceza aldığı duruşmada da tutuklanmadığını kaydeden Kandemir, "2 küçük çocuğa insanlığımızdan utanacağımız eylemleri gerçekleştiren bu şahıs, 6 ayı bile doldurmadan sessiz sedasız tahliye ediliyor. Mağdur çocuklar o zaman yaşadıkları fiziksel ve zihinsel travmaları hala atlatabilmiş değil. Sanığın 22 yıl 6 ay hapis cezası aldığı duruşmada da tutuklanması talep edilmedi. Davanın başka celselere taşınma durumu olursa sanığın tutuklanmasını talep edeceğiz. Artık dışarıda elini kolunu sallayarak gezdiği günler bitti." dedi.