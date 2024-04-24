BIST 9.684
DOLAR 32,51
EURO 34,81
ALTIN 2.428,32
HABER /  GÜNCEL

Danıştay Başkanlığı'na yeniden Zeki Yiğit seçildi

Danıştay Başkanlığı'na yeniden Zeki Yiğit seçildi

Danıştay'da yapılan başkanlık seçimlerini Zeki Yiğit kazandı. Mevcut Başkan Yiğit 4 yıl daha görev yapacak.

Abone ol

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in 4 yıllık görev süresinin dolacak olması nedeniyle başkanlık seçimi yapıldı.

7 Mayıs 2020'de 4 yıllığına mevcut görevine seçilen Yiğit'in görev süresinin 7 Mayıs'ta dolacak olması nedeniyle mevzuat gereği seçim süreci dün başlamıştı.

Bu kapsamda Danıştay Genel Kurulunda, bugün saat 14.00'te başkanlık seçimi yapıldı. Danıştay'ın 116 üyesi sandık başına giderek ve Yüksek Mahkemenin 4 yıl görev yapacak başkanını belirledi.

Adaylık başvurusu yapanlar arasında mevcut Başkan Zeki Yiğit, 6. Daire Başkanı Emin Sınmaz ve 5. Daire Başkanı Fethi Aslan da bulunuyordu.

ÖNCEKİ HABERLER
Eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu
Eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu
Kıvılcım sonrası orman yangını çıktı! Ekipler bölgede, müdahale sürüyor
Kıvılcım sonrası orman yangını çıktı! Ekipler bölgede, müdahale sürüyor
ABD'de oy hakkı olsa seçimlerde Biden'ı mı Trump'ı mı tercih eder? İsrailli Bakan açıkladı
ABD'de oy hakkı olsa seçimlerde Biden'ı mı Trump'ı mı tercih eder? İsrailli Bakan açıkladı
Özgür Özel'den grup toplantısında 1 Mayıs çağrısı! Taksim'i açın
Özgür Özel'den grup toplantısında 1 Mayıs çağrısı! Taksim'i açın
Eski Arjantinli futbolcu Carlos Tevez hastaneye kaldırıldı
Eski Arjantinli futbolcu Carlos Tevez hastaneye kaldırıldı
Patiswiss'in yeni CEO'su belli oldu! Küflü çikolata skandalı sonrası istifa etmişti
Patiswiss'in yeni CEO'su belli oldu! Küflü çikolata skandalı sonrası istifa etmişti
Yeni Renault Megane E-Tech Yüzde 100 Elektrikli Lansmanı 5 ödüle layık görüldü
Yeni Renault Megane E-Tech Yüzde 100 Elektrikli Lansmanı 5 ödüle layık görüldü
MHP'li Ataman Milli Egemenlik Platformu'nun arkasındaki ismi açıkladı ihanet treninin yolcuları
MHP'li Ataman Milli Egemenlik Platformu'nun arkasındaki ismi açıkladı ihanet treninin yolcuları
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı! DEM Parti kapatılacak mı?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı! DEM Parti kapatılacak mı?
Karmod'dan prefabrik ev alacaklara altın tavsiyeler
Karmod'dan prefabrik ev alacaklara altın tavsiyeler
DeFacto yeni koleksiyonunu tanıttı
DeFacto yeni koleksiyonunu tanıttı
Türkiye Finans, taşıt finansmanını dijital platforma taşıdı
Türkiye Finans, taşıt finansmanını dijital platforma taşıdı