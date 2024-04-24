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Türkiye Finans, taşıt finansmanını dijital platforma taşıdı

Türkiye Finans, taşıt finansmanını dijital platforma taşıdı

Türkiye Finans, taşıt finansmanına erişimin tüm aşamalarını mobile taşıdı.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans kullanıcıları, yasal vade sınırları çerçevesinde belirlenebilen vade ve tutarları ile şubeye gitmeden her adımı Mobil Bankacılık kanalı üzerinden gerçekleştirerek taşıt finansmanı kullanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Mert, banka olarak kullanıcılarının ihtiyaçlarına özel çözümler sunduklarını ve dijital kanalların tüm imkanlarını kullandıklarını ifade etti.

Hızlı, kesintisiz ve mükemmel müşteri deneyimi hedefiyle hizmetlerini sürekli dijitalleştirdiklerini belirten Mert, şunları kaydetti.

'Bu ürünümüz ile tüm müşterilerimiz artık taşıt finansmanı başvurularını şubeye gitmeden yapabilecek ve tüm süreci mobil bankacılık üzerinden tamamlayarak uçtan uca bir taşıt kredisi deneyimi yaşayacaktır. Tüm müşterilerimiz 7/24 Türkiye Finans Mobil üzerinden kolayca Dijital Taşıt Finansmanı başvurusu yapabilir, finansman kullanımı, teminat işlemleri ve taksit ödemelerini şubeye gitmeden mobil üzerinden gerçekleştirebilirler. “Hayat Mobil Bankan Mobil” diyerek sürekli güncellediğimiz teknolojilerimiz ve inovasyonlarımızla, müşterilerimizin her an her yerden başlayan bankacılık yolculuklarında güvenli, akıcı, kolay ve daha dijital bir deneyim yaşamalarını sağlamaya devam edeceğiz.'

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