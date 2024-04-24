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Rusya Savunma Bakan Yardımcısı rüşvet aldığı şüphesiyle gözaltına alındı

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı rüşvet aldığı şüphesiyle gözaltına alındı

 Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov'un rüşvet aldığı şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

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Rusya Soruşturma Komitesinin basın servisinden yapılan açıklamada, "Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov, rüşvet aldığı şüphesiyle gözaltına alındı. Gerekli soruşturma işlemleri yapılıyor." ifadelerine yer verildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, İvanov'un gözaltına alınmasıyla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bilgi verildiğini, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun da öncesinden bilgilendirildiğini söyledi.

İvanov, Putin'in imzaladığı kararnameyle Mayıs 2016'da Rusya Savunma Bakan Yardımcısı olarak atanmıştı.

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