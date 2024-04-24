Danıştay bugün seçime gidiyor

Yüksek yargıdaki seçim süreci devam ediyor. Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle bugün saat 14.00'te Danıştay Genel Kurulu, yeni başkanı belirlemek üzere toplanacak.

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Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle bugün saat 14.00'te başkanlık seçimi gerçekleşecek. 7 Mayıs 2020'de 4 yıllığına mevcut görevine seçilen Yiğit'in görev süresinin 7 Mayıs'ta dolacak olması nedeniyle mevzuat gereği seçim süreci dün başlamıştı.

Bu kapsamda Danıştay Genel Kurulunda, bugün başkanlık seçimi yapılacak. Danıştayın 116 üyesi sandık başına gidecek ve Yüksek Mahkemenin yeni başkanını belirleyecek.

Danıştay üyelerinin her biri seçimde aday olabilecek. Adayların, üyelerin salt çoğunluğu olan en az 59 oyu alması gerekecek.

Adaylık başvurusu yapanlar arasında mevcut Başkan Zeki Yiğit, 6. Daire Başkanı Emin Sınmaz ve 5. Daire Başkanı Fethi Aslan da bulunuyor.