BM İnsan Hakları Yetkilisi Türk: Gazze'deki toplu mezar haberlerinden dehşete düştüm

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Gazze’de İsrail saldırılarından sonra Nasır ve El Şifa Hastaneleri’ndeki yıkım ve bölgede “toplu mezarlar” bulunduğu haberlerinin kendisini “dehşete düşürdüğünü söyledi.

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Volker Türk ayrıca, ölümlerin bağımsız bir soruşturmayla incelenmesi gerektiğini vurguladı.

Filistinli yetkililer, Nasır Hastanesi’nde 300’den fazla ceset çıkarıldığını duyurdu. Bu kişilerin nasıl öldükleri ve ne zaman gömüldükleri belirsiz.

İsrail Ordusu ise, cesetleri kendilerinin gömdüğü iddiasının “asılsız” olduğunu savundu.

Ancak İsrail Ordusu, Şubat ayında Han Yunus kentindeki hastanede iki hafta süren operasyon boyunca istihbaratın, İsrailli rehinelerin bulunabileceğini işaret ettiği yerlerde İsrail askerlerinin Filistinliler tarafından gömülen cesetleri “incelediğini” belirtti.

Salıverilen 10 rehine, uzun bir süre Nasır Hastanesi’nde kaldıklarını söylemişti.

İsrail’in saldırısında önce, personel de çatışmalar nedeniyle mezarlıklara ulaşılamadığı için bazı cesetlerin hastane bahçesine gömüldüklerini belirtmişti. İsrail’in Kasım’daki saldırısından önce El Şifa Hastanesi’nden de benzer bilgiler geliyordu.

İsrail Ordusu, Hamas üyelerinin buralardan faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle Gazze’deki bazı hastanelere saldırdı. Hamas ve tıbbi yetkililer ise bu iddiayı reddetti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bürosu’ndan bir sözcü, Filistinli yetkililerin Nasır Hastanesi’nin bahçesine gömülen ve 42’sinin kimliği tespit edilen 283 cesetle ilgili haberleri doğrulamak için çalıştığını belirtti.

Sözcü Ravina Shamdasani “Kurbanların derine gömüldüğü ve üstlerinin enkazla kapatıldığı belirtiliyor. Ölenler arasında yaşlıların, kadınların, yaralıların bulunduğu, bazılarının da elleri arkadan bağlanmış halde ve çıplak gömüldükleri iddia ediliyor” dedi.

Volker Türk ise, bağımsız, etkin ve şeffaf bir soruşturma çağrısı yaptı.

Türk “Cezasızlık ikliminde buna uluslararası soruşturmacılar da dahil olmalı. Uluslararası insani hukuka göre hastaneler çok özel bir korumaya sahip. Sivillerin gözaltındakilerin ve çatışmaya katılmayanların kasten öldürülmesi de bir savaş suçu” dedi.