İsrail çekildi toplu mezarlar bulundu cesetleri gören Filistinliler dehşete düştü
İsrail ordusunun çekildiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan toplu mezarlar, İsrail vahşetini gözler önüne serdi. Çok sayıda tamamen çürümüş, derisi ya da başı olmayan, yarım cesetler bulundu. Yakınlarını kaybeden Filistinli Abdullah Ebu Mustafa, "Geldiğimizde gördük ki, İsrail bizim defnettiğimiz yaklaşık 1000 şehidin hepsini kabirlerinden çıkarmış. Üzerlerindeki kıyafetleri değiştirmişler. Şehitlerin elbiselerinin üzerinde İsrail yıldızı gördük." dedi.
İsrail ordusu, 4 aylık karadan işgal sürecinin ardından 7 Nisan'da Han Yunus'tan çekildi. Çekilmeyle birlikte, kentte toplu mezarlar bulunmaya, evlerin enkazından ve yol kenarlarından cesetler toplanmaya başlandı.
Sivil savunma ekiplerinin öncülük ettiği bu çalışmalarda, kaybettikleri yakınlarını bulmak ve teşhis etmek isteyen Filistinliler de hazır bulundu. AA muhabirine konuşan Filistinliler, toplu mezarlarda gördükleri korkunç manzaraları anlattı.
3 aydır oğlunu arıyor
Oğlu Nebil Muhammed Zedan'ı 22 Ocak'taki İsrail saldırısında kaybettiğini belirten Filistinli bir anne, oğlunun cesedini bulmak için orada bulunduğunu söyledi.
Oğlunun, üniversitede hukuk bölümünde 4'üncü sınıf öğrencisi, eğitimli ve kültürlü birisi olduğunu dile getiren Filistinli anne, "3 aydır oğlumu arıyorum. Bu sürede gözüme uyku girmedi, dökmediğim gözyaşı kalmadı. Kızılhaç'a, sivil savunmaya, Sağlık Bakanlığına hemen her yere başvurdum. Sokakta gördüğüm şehitlerin bile örtüsünü açıp oğlum mu diye baktım." dedi.