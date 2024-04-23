Ankaragücü - Beşiktaş / Canlı yayın

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ankaragücü ile Beşiktaş, Eryaman Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor.

Abone ol

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı, Ankaragücü Beşiktaş maçı ile başlıyor. Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gerisinde kalan ve Avrupa'dan elenen Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşarak hem sezonu kupa ile kapatmak, hem de önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılma peşinde.

Ankaragücü 0 - 0 Beşiktaş

15'Ankaragücü, Ali Sowe'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bassagog ceza sahasının solundan kale alanına kesti. Ara direkte topa dokunan Ali Sowe topu ağlara gönderdi. VAR'la göüreşn hakem Ümit Öztürk, ofsayt nedeniyle golü geçersiz saydı.

7'Rashica sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Kimsenin dokunamadığı top yandan dışarı çıktı.

5'Ghezzal şık hareketlerle ceza sahasına girdi ancak savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.

1'İlk düdük geldi ve Başkent'te maç başladı.

Ankaragücü - Beşiktaş ilk 11'ler

Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Uros, Atakan, Mujakic, Alexis Flips, Tolga Ciğerci, Efkan, Morutan, Bassogog, Ali Sowe

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Worrall, Umut, Al Musrati, Muçi, Gedson, Rashica, Ghezzal, Muleka

Beşiktaş'ta 5 eksik

Siyah-beyazlılarda, Onur, Semih, Zaynutdinov, Emrecan Terzi ve Tayfur Bingöl, Ankaragücü maçının kamp kadrosunda yer almadı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Ankaragücü ile oynanan lig mücadelesinin ardından sağ uyluk üst adalesinde ağrı hissederek oyundan çıkan Emrecan (Gerilme ve ödem), sahaya dönüş ve takıma adaptasyon çalışmaları devam eden Onur ve Semih ile tedavi ve sahaya dönüş çalışmaları devam eden Zaynutdinov ve Tayfur, Ankaragücü ile oynanacak ZTK yarı final ilk maçı kadrosuna dahil edilmediler" denildi.

Türkiye Kupası'nda 16. randevu

Beşiktaş ile MKE Ankaragücü, Türkiye Kupası'nda 16. kez rakip olacak. İki takım daha önce kupada 15 kez karşı karşıya gelirken, bu müsabakalarda siyah-beyazlılar 9, sarı-lacivertliler de 3 defa kazandı. 3 karşılaşma ise berabere sona erdi. Söz konusu maçlarda Beşiktaş, rakip fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde de 11 gole engel olamadı.

Beşiktaş'ın kupa yolu

Bu sezon kupaya 5. turdan katılan siyah-beyazlılar, Eyüpspor'u 4-0 yenerek son 16 turuna kaldı. Bu turda Antalyaspor'u 2-1'lik skor ile saf dışı bırakan Beşiktaş, çeyrek finale adını yazdırdı. Çeyrek finaldeki rakibi Konyaspor'u da 2-0'lık skorla geçen Kartal, yarı finalde MKE Ankaragücü ile eşleşti. Başkent ekibi ise 3. turda Arguvanspor'u 2-0, 4. turda İskenderunspor'u 3-1, 5. turda Çaykur Rizespor'u 3-1'lik skorla eleyerek son adını son 16 turuna yazdırdı. Bu turda 24Erzincanspor'u 5-1 mağlup ederek çeyrek finalde Fenerbahçe'yle eşleşen MKE Ankaragücü, İstanbul ekibini 3-0 yenerek Beşiktaş'ın yarı finaldeki rakibi oldu.

Çeyrek finalde Fenerbahçe'yi eledi

Başkent temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kadar oynadığı 5 maçta 16 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü. Kupaya 3. turdan dahil olan MKE Ankaragücü, sırasıyla Malatya Arguvanspor'u 2-0, İskenderunspor ve Çaykur Rizespor'u 3-1, Anagold 24Erzincanspor'u ise 5-1 yendi. Çeyrek finalde Fenerbahçe ile eşleşen başkent ekibi, güçlü rakibini Ankara'da Olimpiu Morutan, Anastasios Chatzigiovanis ve Garry Rodrigues'in golleriyle 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.