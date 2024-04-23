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Öğretmen atamaları ne zaman? Bakan Tekin tarih verdi!

Öğretmen atamaları ne zaman? Bakan Tekin tarih verdi!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmen atamalarında önümüzdeki hafta sayı netleşir." dedi. Bakan Tekin, müfredatla ilgili Talim Terbiye Kurulunun çalışmalarının devam ettiğini de söyledi.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Tekin, "Öğretmen atamalarında önümüzdeki hafta sayı netleşir." dedi.

Müfredat değişikliği ile ilgili gelen soruya Tekin "Müfredatla ilgili Talim Terbiye Kurulunun çalışmaları devam ediyor. Onda da sona yaklaştık, kısa süre içerisinde müfredatla ilgili kamuoyuna açıklama yapacağız." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Kabine sonrası basın mensuplarıyla sohbet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öğretmen ataması söz konusu mu?" sorusuna "Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz, Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor." yanıtını vermişti.

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