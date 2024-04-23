İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri belli oldu

Hasan Efendi Hazretleri'nin cenaze namazı töreninde İsmailağa Camii imamı Salih Topçu, İsmailağa Cemaati'nin manevi lideri olarak Fikri Doğan Hoca'nın tayin edildiğini açıkladı.Abone ol
İsmailağa Cemaati'nin 93 yaşındaki manevi lideri Hasan Kılıç Hocaefendi Hakk'ın rahmetine kavuştu. Hasan Kılıç Hocaefendi'nin cenaze namazı, Fatih Camii’nde kılındı.
Cemaatin yeni lideri belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı cenaze töreninde, İsmailağa Camii imamı Salih Topçu, İsmailağa Cemaati'nin manevi lideri olarak Fikri Doğan'ın tayin edildiğini açıkladı.