ABD'nin insan hakları raporunda Türkiye ve FETÖ ayrıntısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2023 İnsan Hakları Raporunu açıkladı. Raporda yer alan Türkiye ayrıntısı, dikkat çekti.

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ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 2023 İnsan Hakları Raporunun giriş bölümünde, Gazze'deki insani krize ve Rusya'nın Ukrayna'daki ihlallerine öncelik verildi. Raporu kamuoyuna duyuran ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Sudan'daki kriz gibi bazı başlıklara atıflar yaptı.

Blinken, "İsrail'le ilgili çifte standart uygulamıyoruz, biz herkese aynı standardı uyguluyoruz." dedi.

"İsrail ile Hamas arasında Gazze'de devam eden çatışma, insan haklarıyla ilgili derin endişelerin artmasına neden oluyor." ifadesini kullanan Blinken, 7 Ekim'deki Hamas saldırılarına dikkati çekti. Blinken, bu saldırılarda yaklaşık bin 200 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 230 kişinin rehin alındığını kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna'daki ihlallerine vurgu

Rusya'nın Ukrayna'daki ihlallerine de atıf yapan Blinken, "Rus kuvvetleri kasıtlı bir savaş aracı olarak şiddeti sivillere karşı kullanıyor." değerlendirmesini yaptı.

Blinken, ABD Dışişleri Bakanlığının raporunda Ukrayna'daki ihlallere ilişkin kapsamlı değerlendirmeler, örnekler ve bulgular olduğunu vurguladı.

Türkiye ayrıntısı

Raporun Türkiye bölümünde, uluslararası kurum ve gözlemcilere göre, geçen yıl mayısta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmenlerin özgür bir şekilde politik tercihlerini ortaya koyabildiklerine işaret edildi ancak siyasi özgürlükler konusunda sorunlar olduğu iddia edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili bölümlerde "Gülen hareketi" ifadesinin tercih edildiği raporda, Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK ve YPG'ye yönelik operasyonlarına ilişkin eleştirel ifadeler yer aldı.

Suriye'de YPG bölümü

Raporun Suriye bölümünde ise YPG/PKK'nın ülkenin kuzeyinde 11 ayrı tesiste yaklaşık 9 bin DEAŞ mensubunu gözetim altında tuttuğu ve bu cezaevlerindeki koşulların oldukça kötü olduğu ifade edildi.

YPG'nin aralarında kadın ve çocukların da olduğu 74 sivili öldürdüğünün kayıtlara yansıdığı belirtilen raporda, örgütün kontrol ettiği bölgelerde "diğer siyasi görüşleri baskıladığı", "işkence" ve "adam kaçırma" gibi ağır ihlaller gerçekleştirdiği aktarıldı.

Raporda, Nisan 2022 ile Mart 2023 arasında YPG'nin 637 çocuğu zorla askere alarak çatışma bölgelerinde kullandığı ifade edildi ve bulguların kayıtları "ABD Dışişleri Bakanlığı İnsan Kaçakçılığı Raporuna" atıfla paylaşıldı.