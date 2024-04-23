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İkinci el araçta en çok tercih edilen 5 marka belli oldu! Alması da satması da çok kolay

İkinci el araçta en çok tercih edilen 5 marka belli oldu! Alması da satması da çok kolay

İkinci el araç piyasası yılın ilk 4 ayında hareketlenirken, fiyatlar da yükseldi. Araç satın almak isteyen vatandaşların en büyük korkusu ise daha sonraki satışta zarar etmek. Ancak çok alıp satılan araçlarda bu risk çok daha az. İşte Türkiye'de alınıp satılması en kolay 5 otomobil markası... 

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İkinci el araç fiyatları yılın ilk 4 aylık dilimi geride kalırken, yukarı yönlü ivmesini sürdürüyor. Özellikle yaz ve dolayısıyla tatil döneminin yaklaşması ikinci el araç piyasasına olan talebi günden güne yükseltiyor.

Ancak birçok vatandaş uzmanı olmadıkları araç alım satımı konusunda tereddüt yaşıyor. Bu çekincelerin en başında ise alınan araçtan zarar etme ya da aracın piyasasının olmaması nedeniyle satışta sorun yaşama korkusu yatıyor.

En çok talep gören 5 marka

Buna karşın bazı otomobiller piyasada adeta peynir ekmek gibi satılıyor. Bu araçların bolluğu hem fiyat tayinine kolaylık sağlarken hem de satış anlamında sahibine zorluk çıkarmıyor. Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markaları belli oldu. Listede sırasıyla yer alan araçlar şöyle:

Fiat
Renault
Volkswagen
Ford
Hyundai
Diğer yandan SUV tipi otomobillerde ise Nissan Qashqai başı çekerken, Dacia Duster, Egea Cross, Peugeot 3008 gibi araçlar en sık el değiştiren, piyasası en iyi araçlar arasında gösteriliyor.

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