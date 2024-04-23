Belçika polisinden PKK'nın televizyon kanallarına operasyon

Belçika polisi, terör örgütü PKK'nın sözde medya yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.

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Belçika'da federal polis, Denderleeuw kasabasında bulunan ve terör örgütü PKK propagandası yapan "Sterk TV ve Medya Haber TV" ofislerine baskın düzenledi.

Yapılan operasyonda ofislerde arama yapıldı ve birçok bilgisayar ile doküman ele geçirildi.

200 polisle 4 saatlik operasyon

Polis kaynakları, yerel saatle 01.30'da başlayan ve 4 saat süren operasyona 200'den fazla polisin katıldığını belirtti.

Denderleeuw Belediye Başkanı Jo Fonck, terör örgütü televizyonuna yapılan polis operasyonunu doğruladı.

Federal Savcılık, Fransa'nın talebi üzerine gerçekleştirilen operasyonun, terörün finansmanının önlenmesi amacıyla olduğunu bildirdi.

Federal Savcılık açıklamasında, operasyonun Fransız yargısının "Avrupa Soruşturma Kararı" çerçevesinde yapıldığı için detaylı bilgi verilemeyeceği belirtildi.

Gözaltına alınanlar hakkında bilgi verilmedi.

Terör örgütü yandaşları, Belçika'da şiddet olaylarına karışmıştı

Terör örgütü PKK/YPG destekçisi yaklaşık 150 kişilik grup, 25 Mart'ta, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu önünde barikatları sökerek polise saldırmıştı. Önce Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinin bulunduğu caddeye, ardından AB kurumlarının yer aldığı Schuman Meydanı'na doğru yürümek isteyen kalabalık, polis engeliyle karşılaşmıştı.

Ülkedeki şiddet olaylarına devam eden örgüt yandaşları, Liege'e bağlı nüfusunun büyük çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Cheratte köyünde de aynı gece boyunca taşkınlık çıkarmıştı. Ülkü Ocakları binasını ateşe veren grup, camiye de saldırarak camlarını kırmıştı. Yüzlerini örten, terör örgütü lehine slogan atarak sokaklarda dolaşan grup, Türklere ait evlere, dükkanlara ve araçlara zarar vermişti.

24 Mart'ta da Brüksel'e yaklaşık bir saat uzaklıktaki Heusden-Zolder kentinde nevruzla ilgili sözde kutlamalardan dönen PKK yandaşları, arabalarında terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleriyle tur atarak, Türk asıllı vatandaşların yoğun olduğu caddeden geçmişti. Kentte yerleşik Türk asıllı vatandaşlar buna tepki göstermiş, ardından arbede yaşanmıştı.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, "PKK gibi, terör örgütü olarak sınıflandırılan bir örgüte sempati gösterisi yapmak ve provokasyonda bulunmak tolere edilemez." ifadesini kullanmıştı.