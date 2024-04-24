Bu gece pompaya yansıyacak! Motorinde büyük indirim

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ederken araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 17 kuruşluk indirim bekleniyor.

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Küresel piyasalarda ve brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bent petrol fiyatlarında yaşanan değişim hem motorin hem de benzine zam veya indirim olarak yansıyor.

Motorine indirim

Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmeye devam ederken bu kez yüzleri güldürecek haber geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; bu gece yarısından itibaren (25 Nisan 2024) motorinin litre fiyatına 1 TL 17 kuruş indirim bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (24 NİSAN)

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 43.49 TL

Motorin: 42.10 TL

LPG: 22.47 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 43.58 TL

Motorin: 42.17 TL

LPG: 22.47 TL

ANKARA

Benzin: 44.42 TL

Motorin: 43.05 TL

LPG: 22.37 TL

İZMİR

Benzin: 44.68 TL

Motorin: 43.29 TL

LPG: 22.01 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.