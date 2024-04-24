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'Erdoğan hukukumuzu korumuyor' diyen Hüseyin Çelik'e Ersoy Dede'den zor soru

'Erdoğan hukukumuzu korumuyor' diyen Hüseyin Çelik'e Ersoy Dede'den zor soru

AK Partisi Hüseyin Çelik, Mehmet Uçum'un eleştirileri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi arkadaşlarının hukukunu korumadığını söylemesine itiraz yazar Ersoy Dede'den geldi. Dede, "Sayın Çelik ve adını andığı diğer arkadaşları , FETÖ saldırıları sırasında Erdoğan’ın hukukunu ne kadar korudular acaba?!…" ded.

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AK Parti'nin kurucularından, eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in açıklamaları polemik konusu oldu.

Son olarak Van'daki mazbata krizi sürecinde yaptığı açıklamalarla tartışma yaratan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Mehmet Uçum'u hedef alan Çelik, "Mazbata verildi, verilmedi meselesinden ötürü bazı açıklamalar yaptık. Benim söylediğimi, Hayati Bey’in söylediğini kendinizce doğru bulmayıp, eleştirebilirsiniz ama sarayda kanunların efendisi konumuna getirilmiş bir komünist bozuntusu var. Bu arkadaş Anayasa Mahkemesi’ne, AK Partililere, bizlere kendi aklınca ayar çekiyor. Hayati Yazıcı, partideki ikinci adamdır. Ama ne idüğü belirsiz bir adam ona parmak sallıyor. Racon kesiyor. Bizim yaptıklarımız kaydediliyormuş. Kendini devlet yerine koyuyor. Bu yenilir, yutulur bir şey değildir. Erdoğan bunlara müdahale etmediği zaman o insanların ve o insanlara gönül vermiş olan kitlelerin gönlünü kırmış olur. Biz hasbi bir ekiptik. Maalesef sayın Erdoğan'ın etrafını hesabiler kuşatmış durumdadır. Bu da beni fazlasıyla üzüyor." dedi.

Yazar Ersoy Dede, Çelik'in tartışılan sözlerini değerlendirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dede, kritik dönemlerde Erdoğan'ın yalnız bırakılmasına dikkat çekti. işte o paylaşım:

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