Karmod'dan prefabrik ev alacaklara altın tavsiyeler

Karmod Satış Müdürü Özay Kemal Karaküçük: "Prefabrik konut sektöründe proje niteliği ve duvardan çatıya kullanılan malzeme kalitesi fiyatı doğrudan etkiliyor" dedi

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Karmod Satış Müdürü Özay Kemal Karaküçük, prefabrik ev alırken fiyat unsurundan daha önemli konuların bulunduğunu belirtti.

Karmod'dan yapılan açıklamada, Karmod Satış Müdürü Özay Kemal Karaküçük, prefabrik ev sahibi olmak isteyenlere dikkat etmeleri gereken konularda tavsiyelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaküçük, prefabrik ev alırken fiyat unsurundan önce çok daha önemli konuların bulunduğuna dikkati çekti.

Proje özelliği ve kullanılan malzeme niteliğinin prefabrik ev fiyatlarını doğrudan etkilediğini vurgulayan Karaküçük, 'Her üründe olduğu gibi prefabrik ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız da doğal olarak doğrudan fiyata odaklanıyorlar.' açıklamasında bulundu.

Prefabrik ev alırken fiyattan önce firma yetkinliğinin çok daha önemli olduğunu belirten Karaküçük, 'Prefabrik konut sektöründe proje niteliği ve duvardan çatıya kullanılan malzeme kalitesi fiyatı doğrudan etkiliyor.' ifadelerini kullandı.

Ucuzmuş gibi görünen evin aslında yapı güvenliği açısından ciddi riskler barındırdığını aktaran Karaküçük, 'Yapı güvenliğinde temel unsur olan çelik taşıyıcı sistemlerde oluşabilecek eksiklik veya kalınlık değeri düşüklüğü konutu çok riskli konuma düşürür.' değerlendirmesinde bulundu. Ev sahibi olacakların ucuz fiyata göre karar vermemelerini öneren Karaküçük, şunları kaydetti:

'Bunun yerine firma yetkinliği ve malzeme detaylarındaki kalite unsuruna göre fiyat mukayesesi yapmaları en doğru değerlendirme olacaktır. Proje yetkinliği olmayan merdiven altı tabir edilen üretimlerden uzak durmalarını tavsiye ederiz. Temel önerimiz prefabrik ev üretiminde uzmanlığı bulunan firmaları tercih etmeleri yönünde. Yetkin firmalardan ev satın aldıklarında güvenli, uzun ömürlü bir konuta sahip olacaklarından emin olabilirler. Yetkin firma tercihiyle aynı zamanda üretimden sevkiyata, kurulumdan satış sonrasına sorunsuz hizmet alacaklardır.'