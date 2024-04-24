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DeFacto yeni koleksiyonunu tanıttı

DeFacto yeni koleksiyonunu tanıttı

DeFacto, spor yaparken konforu ve şıklığı bir araya getirmek için tasarladığı koleksiyonu tanıttı.

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Markadan yapılan açıklamaya göre, hem spor yaparken hem de günlük hayatta kullanılabilecek çeşitli ürünlerin yer aldığı koleksiyon kadınlara hitap ediyor.

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla artan antrenmanlara yönelik harekete geçen marka, DeFacto FİT koleksiyonunu kadınların beğenisine sundu.

Spor tutkunlarının ihtiyaçlarına yönelik birbirinden farklı seçeneklerin yer aldığı koleksiyondaki ürünler uzun süreli kullanım ve hareket özgürlüğü tanıyor.

Kullanım alanına göre tasarlanan özellikleriyle öne çıkan ürünler arasında yoga pantolonlarında fitilli, cep detaylı ve termal seçenekleri yer alıyor.

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